Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Flugzeugbau dürfte für einen Umsatzanstieg sorgen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Segmente Helikopter und Verteidigung sollten dazu beitragen. Der Fokus liege auf dem Auslieferungsziel für Flugzeuge 2025 und der Spirit-Integration./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET



