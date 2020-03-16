Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-66.94CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
16.10.2025 12:21:37
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Flugzeugbau dürfte für einen Umsatzanstieg sorgen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Segmente Helikopter und Verteidigung sollten dazu beitragen. Der Fokus liege auf dem Auslieferungsziel für Flugzeuge 2025 und der Spirit-Integration./bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
209.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
202.70 €
|
Abst. Kursziel*:
3.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
204.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.38%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Euronext-Handel: CAC 40 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Eurofighter: Airbus will Produktion des Kampfjets verdoppeln (Spiegel Online)
|
15.10.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15.10.25
|UBS AG gibt Airbus SE-Aktie Buy (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|70.36
|-48.75%
