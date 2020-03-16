Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. David H Perry rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit robusten Geschäftszahlen, die die Risiken mit Blick auf die Unternehmensziele für das Gesamtjahr verringern sollten./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
204.75 € 		Abst. Kursziel*:
7.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
205.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.08%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:51 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
