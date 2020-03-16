Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-66.94CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.10.2025 07:51:31
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. David H Perry rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit robusten Geschäftszahlen, die die Risiken mit Blick auf die Unternehmensziele für das Gesamtjahr verringern sollten./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
204.75 €
|
Abst. Kursziel*:
7.45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
205.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.08%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt ab (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
13.10.25
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 6-10 October 2025 (EQS Group)
|
13.10.25
|Börse Paris in Rot: So performt der CAC 40 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|07:51
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|70.36
|-48.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Hold
|07:54
|
Jefferies & Company Inc.
BMW Hold
|07:53
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Neutral
|07:52
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|07:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Airbus Overweight
|07:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Overweight
|07:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Brenntag Underweight