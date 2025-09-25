General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
25.09.2025 16:05:37
Stellantis-Aktie in Rot: Baubeginn bei neuer Opel-Zentrale
Mit dem ersten Spatenstich beginnt in an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) der Bau des Herzstücks der künftigen Stellantis Germany- und globalen Opel-Zentrale.
Stellantis will in den nächsten Jahren eine nachhaltige, grüne Firmenzentrale schaffen und mit dem Bau auch ein Bekenntnis zu Opel als deutscher Marke im Konzern schaffen.
Das frühere Familienunternehmen gehörte Jahrzehnte zum amerikanischen Generals-Motors-Konzern. Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern im Jahr 2017 und die anschliessende Integration von Opel in den PSA-Konzern, der späteren Stellantis, wurde von zahlreichen Umstrukturierungsmassnahmen begleitet.
An der EURONEXT in Paris fällt die Stellantis-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,58 Prozent auf 8,06 Euro.
/opi/DP/stw
RÜSSELSHEIM (awp international)
