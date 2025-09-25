Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’940 -0.3%  SPI 16’556 -0.6%  Dow 46’067 -0.1%  DAX 23’510 -0.7%  Euro 0.9343 0.1%  EStoxx50 5’437 -0.5%  Gold 3’727 -0.3%  Bitcoin 88’894 -1.3%  Dollar 0.7994 0.5%  Öl 68.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Evonik senkt die Prognose - Aktie fällt
Novo Nordisk-Aktie sinkt: Trendwende nicht erkennbar
On-Aktie fester: Flagship-Store in Zürich eröffnet
UBS-Aktie tiefer: Finma sieht Fortschritte bei Abwicklungsfähigkeit - aber weitere Arbeit nötig
Schindler-Aktie freundlich: Accor vergibt Grossauftrag an Schindler
Suche...
Plus500 Depot

General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

"Green-Campus" 25.09.2025 16:05:37

Stellantis-Aktie in Rot: Baubeginn bei neuer Opel-Zentrale

Stellantis-Aktie in Rot: Baubeginn bei neuer Opel-Zentrale

Mit dem ersten Spatenstich beginnt in an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) der Bau des Herzstücks der künftigen Stellantis Germany- und globalen Opel-Zentrale.

General Motors
47.80 CHF 2.29%
Kaufen Verkaufen
In den geplanten "Green-Campus" auf dem Werksgelände sollen die Opel-Geschäftsführung und die deutsche Stellantis-Einheit einziehen.

Stellantis will in den nächsten Jahren eine nachhaltige, grüne Firmenzentrale schaffen und mit dem Bau auch ein Bekenntnis zu Opel als deutscher Marke im Konzern schaffen.

Das frühere Familienunternehmen gehörte Jahrzehnte zum amerikanischen Generals-Motors-Konzern. Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern im Jahr 2017 und die anschliessende Integration von Opel in den PSA-Konzern, der späteren Stellantis, wurde von zahlreichen Umstrukturierungsmassnahmen begleitet.

An der EURONEXT in Paris fällt die Stellantis-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,58 Prozent auf 8,06 Euro.

/opi/DP/stw

RÜSSELSHEIM (awp international)

Weitere Links:

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis mit neuer Prognose - Aufwärtstrend im zweiten Halbjahr erwartet

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:33 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
13:14 Logo WHS Gold-Future: Nach Rallye in Richtung 3800 – wie geht es weiter?
11:02 UBS Logo UBS KeyInvest: Rüstung – Zeitenwende/Ferrari/Stellantis – Gebremste E-Offensive
09:36 SMI stürzt ab unter 12.000er-Marke
09:16 Marktüberblick: Commerzbank mit Aktienrückkauf gesucht
08:06 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
24.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
23.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’424.77 18.92 B26SWU
Short 12’650.55 13.94 ISSMNU
Short 13’138.67 8.90 U5BSSU
SMI-Kurs: 11’939.61 25.09.2025 16:02:55
Long 11’411.64 19.23 BK5S8U
Long 11’177.90 13.94 B3TS7U
Long 10’683.61 8.90 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie verliert Rekord aus den Augen: Auch HENSOLDT & RENK nach Trumps möglichem Politik-Wechsel im Blick
Nach SNB-Zinsentscheid: SMI im Minus klar unter 12'000 Punkten -- DAX rutscht weiter ab -- US-Börsen tiefer -- Letztlich gemischte Vorzeichen in Asien
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
D-Wave Quantum-Aktie verliert: Was den Quantencomputing-Spezialisten belastet
SAP-Aktie tiefrot: Ermittlungen durch EU-Kommission belasten
Novo Nordisk-Aktie sinkt: Trendwende nicht erkennbar
Medizintechnik-Aktien in Rot: Zollsorgen drücken den Kurs von Siemens Healthineers & Co.
SNB hat entschieden: Leitzins bleibt weiterhin bei null Prozent
Kursschwäche bei Plug Power: Warum die Aktie trotzdem im Rallymodus bleiben könnte
Aktien von VW, BMW & Co. profitieren: US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}