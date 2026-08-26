SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
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26.08.2026 09:25:43
Softwareone verdaut die Crayon-Integration gut
SoftwareONEDer global tätige IT-Anbieter aus Stans legt ansprechende Halbjahreszahlen vor, passt seine regionale Führungsstruktur an und erneuert die Geschäftsleitung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
9.43 CHF 10.92%
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