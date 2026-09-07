Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index im Blick
|
07.09.2026 17:58:14
SIX-Handel SPI letztendlich leichter
Der SPI notierte am Abend im negativen Bereich.
Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0.69 Prozent auf 20’066.71 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2.482 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1.06 Prozent leichter bei 19’991.65 Punkten in den Montagshandel, nach 20’206.24 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 19’973.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’148.97 Punkten.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Der SPI lag vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 20’509.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18’926.39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 17’113.20 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.00 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 12.38 Prozent auf 118.00 CHF), Arbonia (+ 11.26 Prozent auf 4.89 CHF), ams-OSRAM (+ 5.25 Prozent auf 19.04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.85 Prozent auf 18.59 CHF) und Huber + Suhner (+ 4.35 Prozent auf 172.60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-8.20 Prozent auf 0.56 CHF), lastminutecom (-7.62 Prozent auf 10.30 CHF), SoftwareONE (-5.31 Prozent auf 9.19 CHF), Molecular Partners (-4.30 Prozent auf 3.34 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.00 Prozent auf 28.80 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2’499’757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 307.899 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
17:58
|SIX-Handel SPI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu lastminute.com N.V.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’066.71
|-0.69%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.