SIX-Handel SPI letztendlich leichter

Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0.69 Prozent auf 20’066.71 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2.482 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1.06 Prozent leichter bei 19’991.65 Punkten in den Montagshandel, nach 20’206.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19’973.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’148.97 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Der SPI lag vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 20’509.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18’926.39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 17’113.20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.00 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 12.38 Prozent auf 118.00 CHF), Arbonia (+ 11.26 Prozent auf 4.89 CHF), ams-OSRAM (+ 5.25 Prozent auf 19.04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.85 Prozent auf 18.59 CHF) und Huber + Suhner (+ 4.35 Prozent auf 172.60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-8.20 Prozent auf 0.56 CHF), lastminutecom (-7.62 Prozent auf 10.30 CHF), SoftwareONE (-5.31 Prozent auf 9.19 CHF), Molecular Partners (-4.30 Prozent auf 3.34 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.00 Prozent auf 28.80 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2’499’757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 307.899 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch