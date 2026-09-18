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Devisen: Franken zieht zu Dollar und Euro etwas an

Devisen: Franken zieht zu Dollar und Euro etwas an

Der Schweizer Franken hat sich am frühen Freitagabend zu den wichtigsten Währungen etwas aufgewertet.

So schwächte sich der US-Dollar am frühen Abend auf 0,8221 Franken ab nach 0,8248 Franken am Nachmittag.

Der Euro wurde bei 0,9441 Schweizer Franken gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9459). Derweil legte die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar etwas zu, am Abend kostete ein Euro mit 1,1483 Dollar etwas mehr als am späten Nachmittag mit 1,1469 Dollar.

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Der Dollar hatte sich am Mittwoch nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed gegenüber den wichtigsten Währungen etwas verstärkt. Weiterhin dürfte die Zinspolitik das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Finanzmarktindikatoren deuteten sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf weitere Leitzinsanhebungen bis zum Jahresende hin.

Grund ist der anhaltende Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs. Verbraucher erwarten wegen des Ölpreisschocks eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum, wie eine von der EZB in Auftrag gegebene Umfrage belegt.

Zürich (awp)

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Warum sich der Schweizer Franken zum US-Dollar und Euro etwas abschwächt

Bildquelle: istockphoto / Fotogaby
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