SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 08.09.2023 wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18.70 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.348 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 9.19 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50.86 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von SoftwareONE betrug jüngst 2.09 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Papiers lag beim Börsengang bei 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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