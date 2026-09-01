SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SoftwareONE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die SoftwareONE-Aktie bei 7.63 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’310.616 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 12’457.40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.51 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24.57 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 2.09 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch