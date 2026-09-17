Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9456 -0.2%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’306 1.0%  Bitcoin 62’985 0.2%  Dollar 0.8244 -0.2%  Öl 104.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MindMaze-Aktie: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
AEVIS VICTORIA-Aktie: Reingewinn steigt im ersten Halbjahr um 30 Prozent
US-Dollar legt nach Fed-Zinserhöhung zu – das treibt die Währung zu Euro und Franken an
MCH-Aktie: Messekonzern steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 17.09.2026 08:03:55

Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt

Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Donnerstagshandel etwas schwächer, nachdem er sich nach der gestrigen Fed-Entscheidung zunächst leicht erholt hat.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (Brent)
104.6 USD -1.16%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Die grosse Mehrheit der Fed-Entscheidungsträger rechnet bis zum Jahresende mit mindestens einem weiteren Zinsschritt nach oben. Höhere Zinsen gelten in der Regel zwar als Belastung für Gold, da sie die Attraktivität verzinslicher Anlagen erhöhen, offensichtlich waren die restriktiven Signale der Fed jedoch weitgehend an den Märkten bereits eingepreist. Unterstützung erhält Gold zudem vom nachlassenden Ölpreis. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte der daraus resultierende geringere Inflationsdruck dem Edelmetall mittelfristig zugutekommen. Am Nachmittag sorgt nun die anstehende Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed (14.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 52,10 auf 4.335,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Entspannung

Der Ölpreis weist im frühen Donnerstagshandel leicht negative Vorzeichen aus, nachdem sich die Sorgen über akute Versorgungsengpässe etwas abgeschwächt haben. Saudi-Arabien bietet asiatischen Raffinerien zusätzliche Rohöllieferungen über den Oman an und versucht damit, die Ausfälle infolge der beschädigten Ost-West-Pipeline und der ausgesetzten Verladungen im Hafen Yanbu teilweise auszugleichen. Zudem haben die Öltransporte durch die Strasse von Hormus zuletzt wieder etwas zugenommen. Allerdings können diese zusätzlichen Lieferungen die ausgefallenen Mengen bislang nur teilweise kompensieren. Entsprechend bleibt die Versorgungslage angespannt. Hinzu kommt das Risiko einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts: Saudi-Arabien hat Ziele im Jemen angegriffen, während die von Iran unterstützten Huthi-Milizen ihre Angriffe auf saudi-arabische Ziele fortsetzten. Für zusätzliche Entspannung sorgte der gestrige EIA-Wochenbericht, der bei Rohöl einen geringer als erwarteten Lagerrückgang und bei Benzin und Destillaten einen unerwarteten Lagerzuwachs ausgewiesen hat.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,73 auf 101,70 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,62 auf 105,21 Dollar zurückfiel.


Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Goldpreis: Leichte Erholung vor Zinsentscheidung der Fed
Goldpreis gibt ein wenig nach - das sind die Gründe

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com,claffra / Shutterstock.com,farbled / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittag zu
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.