SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.30 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hat, hat nun 42.918 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 397.64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.27 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60.24 Prozent abgenommen.

SoftwareONE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.03 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX war der 25.10.2019. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch