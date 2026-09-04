Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’399 0.0%  SPI 20’228 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’032 0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’382 0.0%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’593 0.0%  Dollar 0.8088 0.2%  Öl 95.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Suche...
Plus500 Depot

Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 04.09.2026 09:28:15

Schwacher Handel: SPI zum Start mit Abgaben

Schwacher Handel: SPI zum Start mit Abgaben

Der SPI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Logitech
81.92 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag sinkt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.02 Prozent auf 20’219.45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.023 Prozent auf 20’228.65 Punkte an der Kurstafel, nach 20’224.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’228.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’209.92 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.092 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’339.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18’882.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SPI 17’119.84 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.84 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 5.41 Prozent auf 0.07 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.90 Prozent auf 1.07 CHF), Arbonia (+ 3.91 Prozent auf 4.65 CHF), Cicor Technologies (+ 2.82 Prozent auf 123.80 CHF) und SoftwareONE (+ 2.09 Prozent auf 9.79 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Feintool International (-6.45 Prozent auf 11.60 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.73 Prozent auf 0.17 CHF), Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Curatis (-3.83 Prozent auf 20.10 CHF) und EvoNext (-3.48 Prozent auf 2.22 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 447’548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.528 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Logitech S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten