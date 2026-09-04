Schwacher Handel: SPI zum Start mit Abgaben

Am Freitag sinkt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.02 Prozent auf 20’219.45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.023 Prozent auf 20’228.65 Punkte an der Kurstafel, nach 20’224.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’228.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’209.92 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.092 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’339.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18’882.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SPI 17’119.84 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.84 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 5.41 Prozent auf 0.07 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.90 Prozent auf 1.07 CHF), Arbonia (+ 3.91 Prozent auf 4.65 CHF), Cicor Technologies (+ 2.82 Prozent auf 123.80 CHF) und SoftwareONE (+ 2.09 Prozent auf 9.79 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Feintool International (-6.45 Prozent auf 11.60 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.73 Prozent auf 0.17 CHF), Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Curatis (-3.83 Prozent auf 20.10 CHF) und EvoNext (-3.48 Prozent auf 2.22 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 447’548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.528 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch