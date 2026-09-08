Dienstagshandel in Zürich: SPI verliert am Nachmittag

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1.09 Prozent leichter bei 19’847.39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.482 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.254 Prozent auf 20’117.66 Punkte an der Kurstafel, nach 20’066.71 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19’820.36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’150.71 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 20’509.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18’852.87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der SPI auf 17’059.12 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8.80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 8.47 Prozent auf 128.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8.15 Prozent auf 0.03 CHF), Ascom (+ 6.60 Prozent auf 5.65 CHF), SoftwareONE (+ 4.35 Prozent auf 9.59 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4.06 Prozent auf 0.17 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Novartis (-10.09 Prozent auf 112.80 CHF), Burkhalter (-7.36 Prozent auf 123.40 CHF), Curatis (-6.70 Prozent auf 19.50 CHF), Orior (-6.49 Prozent auf 12.40 CHF) und Adval Tech (-6.39 Prozent auf 41.00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 5’417’007 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 307.866 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch