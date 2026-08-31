pbb Aktie 324330 / DE0008019001
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die pbb-Aktie ein
So schätzten Experten die pbb-Aktie im letzten Monat ein.
Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der pbb-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für pbb ein Kursziel von 5,500 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,11 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 3,392 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|5,50 EUR
|62,15
|14.08.2026
|Warburg Research
|5,50 EUR
|62,15
|10.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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