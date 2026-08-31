So schätzen Analysten die pbb-Aktie ein

Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der pbb-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für pbb ein Kursziel von 5,500 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,11 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 3,392 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 5,50 EUR 62,15 14.08.2026 Warburg Research 5,50 EUR 62,15 10.08.2026

Redaktion finanzen.ch