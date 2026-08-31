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01.09.2026 10:20:14

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,8 auf 3,7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäfts bleibe recht schwach, schrieb Miriam Killian in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3.70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.34 € 		Abst. Kursziel*:
10.84%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Miriam Killian 		KGV*:
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