Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Suche...
eToro entdecken

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 08.02.2026 13:10:00

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur adidas-Aktie im Überblick.

adidas
138.32 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Die adidas-Aktie wurde im Januar 2026 von 15 Analysten analysiert.

10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,87 EUR beziffert, während der aktuelle adidas-Kurs an der Börse XETRA bei 149,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital190,00 EUR27,3930.01.2026
DZ BANK--30.01.2026
Warburg Research255,00 EUR70,9730.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.180,00 EUR20,6830.01.2026
Deutsche Bank AG230,00 EUR54,2130.01.2026
UBS AG256,00 EUR71,6430.01.2026
Jefferies & Company Inc.220,00 EUR47,5030.01.2026
Bernstein Research270,00 EUR81,0330.01.2026
RBC Capital Markets160,00 EUR7,2729.01.2026
RBC Capital Markets160,00 EUR7,2723.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.180,00 EUR20,6822.01.2026
Bernstein Research270,00 EUR81,0321.01.2026
RBC Capital Markets190,00 EUR27,3921.01.2026
UBS AG256,00 EUR71,6416.01.2026
UBS AG256,00 EUR71,6415.01.2026
Bernstein Research270,00 EUR81,0306.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Neue Analyse: DZ BANK bewertet adidas-Aktie mit Kaufen
adidas-Aktie im Plus: Wachstum bei Umsatz und Betriebsergebnis - Aktienrückkauf angekündigt
Barclays Capital gibt adidas-Aktie Equal Weight

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,testing / Shutterstock.com