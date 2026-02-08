adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
08.02.2026 13:10:00
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur adidas-Aktie im Überblick.
Die adidas-Aktie wurde im Januar 2026 von 15 Analysten analysiert.
10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der adidas-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,87 EUR beziffert, während der aktuelle adidas-Kurs an der Börse XETRA bei 149,15 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|190,00 EUR
|27,39
|30.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.01.2026
|Warburg Research
|255,00 EUR
|70,97
|30.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|180,00 EUR
|20,68
|30.01.2026
|Deutsche Bank AG
|230,00 EUR
|54,21
|30.01.2026
|UBS AG
|256,00 EUR
|71,64
|30.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|220,00 EUR
|47,50
|30.01.2026
|Bernstein Research
|270,00 EUR
|81,03
|30.01.2026
|RBC Capital Markets
|160,00 EUR
|7,27
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|160,00 EUR
|7,27
|23.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|180,00 EUR
|20,68
|22.01.2026
|Bernstein Research
|270,00 EUR
|81,03
|21.01.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 EUR
|27,39
|21.01.2026
|UBS AG
|256,00 EUR
|71,64
|16.01.2026
|UBS AG
|256,00 EUR
|71,64
|15.01.2026
|Bernstein Research
|270,00 EUR
|81,03
|06.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,testing / Shutterstock.com
