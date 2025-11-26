SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der SLI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0.15 Prozent auf 2’065.47 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.183 Prozent auf 2’066.22 Punkte an der Kurstafel, nach 2’062.45 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’066.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2’061.84 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.953 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der SLI 2’047.46 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der SLI einen Stand von 2’009.30 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 26.11.2024, mit 1’919.98 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 7.49 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’721.32 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 1.16 Prozent auf 338.80 CHF), Logitech (+ 1.00 Prozent auf 91.14 CHF), Alcon (+ 0.94 Prozent auf 64.14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.73 Prozent auf 158.60 CHF) und Novartis (+ 0.50 Prozent auf 105.10 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Nestlé (-0.96 Prozent auf 79.16 CHF), Givaudan (-0.75 Prozent auf 3’308.00 CHF), Straumann (-0.43 Prozent auf 96.42 CHF), Adecco SA (-0.40 Prozent auf 24.60 CHF) und Swisscom (-0.34 Prozent auf 580.50 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 207’078 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 265.354 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.04 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch