Siemens Energy-Aktie schwächelt trotz starker Auftragslage

Chancen & Risiken 29.08.2025 12:44:00

Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich weiter kraftlos. Zwar überzeugen Auftragseingang und Prognoseanhebung, doch Investoren bleiben vorsichtig.

• Jahresprognose angehoben, Auftragsbestand auf Rekordniveau
• Analysten uneins: Chancen im Netz- und Gasgeschäft, aber auch Zoll-Risiken
• Siemens Energy-Aktie schwächelt

Siemens Energy-Aktie etwas schwächer

Die Aktie von Siemens Energy bewegt sich am Freitag im XETRA-Handel im Minus und gibt zeitweise um 1,6 Prozent nach auf 90,94 Euro. Während auf Jahressicht noch immer ein Kurszuwachs von über 83 Prozent zu Buche schlägt, haben die Anteilsscheine auf Ein-Monatssicht allerdings fast sechs Prozent an Wert einbüssen müssen. Die Marktteilnehmer zeigen sich vorsichtig.

Starker Auftragseingang und angehobene Prognose

Operativ konnte Siemens Energy im zurückliegenden Quartal überzeugen: Der Umsatz legte im dritten Quartal um rund eine Milliarde auf 9,75 Milliarden Euro zu, der Auftragseingang stieg auf über 16 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte ein Rekordniveau. Entsprechend hob das Management die Jahresprognose an - mit einem erwarteten Umsatzplus von 13 bis 15 Prozent und einer Marge von 4 bis 6 Prozent.

Analysten bleiben gespalten

Während die starke Auftragslage für Vertrauen sorgt, bremst die Entwicklung hinsichtlich möglicher Zölle weiterhin die Euphorie. Einige Analysten zeigen sich optimistisch und verweisen auf das Potenzial im Gas- und Netzgeschäft, andere bleiben angesichts geopolitischer Risiken und möglicher Belastungen durch die Handelspolitik zurückhaltend. So bekräftigten jüngst etwa die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie, während Bernstein Research seine "Underperform"-Einschätzung erneuerte. Entsprechend fällt auch die Kursentwicklung der Aktie zuletzt moderat aus.

Redaktion finanzen.ch

