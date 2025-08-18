Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Anleger zurückhaltend 18.08.2025 16:51:00

Siemens Energy-Aktie erholt sich: Nach Verlusten wieder im Aufwind

Siemens Energy-Aktie erholt sich: Nach Verlusten wieder im Aufwind

Mitte vergangener Woche haben sich die Titel von Siemens Energy ihrem Allzeithoch genähert. Nach zwischenzeitlichen Verlusten zeigen sich die Papiere zum Wochenstart wieder stärker.

Siemens Energy
90.52 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen
• Starke Quartalszahlen und Ausblick
• Papiere entfernen sich von Rekordhoch
• Aktie zuletzt wieder stärker

Am heutigen Montag gewinnt die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,67 Prozent auf 96,42 Euro. In den vergangenen fünf Handelstagen war es dagegen um 4,64 Prozent abwärts gegangen.

Seit Jahresbeginn ist das Papier um rund 88 Prozent gestiegen. Am Mittwoch vergangener Woche war die Siemens Energy-Aktie zeitweise bis auf 104,60 Euro geklettert und stand damit nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch von Ende Juli bei 104,85 Euro.

Starke Quartalszahlen

Die jüngsten Quartalszahlen, die am 6. August vorgestellt worden waren, hatten überzeugt. Bei Umsatz und Gewinn verzeichnete das Unternehmen erhebliche Zuwächse.

Trotz der US-Zollpolitik und den damit verbundenen Unsicherheiten bekräftigte das Management die schon einmal angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) und will demnach die oberen Enden der Spannen bei Umsatz und Ergebnismarge erreichen. Optimistisch stimmt ein Rekordauftragsbestand von 136 Milliarden Euro.

Analysten skeptisch

Die Meinungen der Analysten hinsichtlich Siemens Energy sind geteilt. So senkten beispielsweise UBS und Bernstein am Tag der Bilanzvorlage den Daumen und bewerteten die Aktie des Energietechnikkonzerns nur mit Sell bzw. Underperform. Dagegen vergaben die Deutsche Bank und Goldman Sachs einen Tag später Buy-Empfehlungen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie: Rückschlag - Wie geht`s weiter?
Siemens Energy-Aktie im Blick: Rekordaufträge, Ausblick angehoben und Dividende wieder möglich
Rekordquartal beschert Siemens Energy-Aktie satte Gewinne

Bildquelle: Siemens Energy AG

