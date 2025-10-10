Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy - wegen des von ihm angenommenen neuen mittelfristigen Margenziels von mindestens 15 Prozent - sowie Prysmian, Alstom und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 10:36 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2.0 Prozent auf 107.55 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6.93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 291’346 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 113.5 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.