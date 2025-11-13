Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
13.11.2025 21:33:40
Siemens Energy-Aktie denoch tiefer: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Siemens Energy wird auf mittlere Sicht optimistischer.
Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 lägen im Rahmen der Erwartungen, ebenso der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Für 2025/26 prognostiziert Siemens Energy ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse um 11 bis 13 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 9 bis 11 Prozent.
Die vollständigen Zahlen für das vierte Geschäftsquartal sollen den weiteren Angaben nach noch am Donnerstag veröffentlicht werden.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel sinkt die Siemens Energy-Aktie um 2,1 Prozent auf 105,00 Euro.
DJG/cln
DOW JONES
