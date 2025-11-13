Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erwartungen im Blick 13.11.2025 21:33:40

Siemens Energy-Aktie denoch tiefer: Mittelfristige Prognose wird optimistischer

Siemens Energy wird auf mittlere Sicht optimistischer.

Siemens Energy
99.86 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen
Für das 2028 endende Geschäftsjahr strebt das Unternehmen nun eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 14 bis 16 Prozent an. Bisher waren 10 bis 12 Prozent angepeilt worden. Die Umsatzerlöse sollen jährlich im Schnitt um einen "niedrigen Zehnerprozentbereich" wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend ad hoc mit. Bisher war Siemens Energy von einem Wachstum um einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz ausgegangen.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 lägen im Rahmen der Erwartungen, ebenso der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Für 2025/26 prognostiziert Siemens Energy ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse um 11 bis 13 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 9 bis 11 Prozent.

Die vollständigen Zahlen für das vierte Geschäftsquartal sollen den weiteren Angaben nach noch am Donnerstag veröffentlicht werden.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel sinkt die Siemens Energy-Aktie um 2,1 Prozent auf 105,00 Euro.

DJG/cln

DOW JONES

