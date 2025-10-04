Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
04.10.2025 16:00:00
September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein
So geht es mit der Siemens-Aktie Experten zufolge weiter.
Im September 2025 haben 8 Experten die Siemens-Aktie analysiert.
3 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens auf 229,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|230,00 EUR
|0,35
|29.09.2025
|Deutsche Bank AG
|220,00 EUR
|-4,01
|26.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|30,89
|26.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|262,00 EUR
|14,31
|09.09.2025
|Bernstein Research
|230,00 EUR
|0,35
|08.09.2025
|RBC Capital Markets
|230,00 EUR
|0,35
|02.09.2025
|Bernstein Research
|230,00 EUR
|0,35
|02.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|30,89
|01.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com,A.Penkov / Shutterstock
