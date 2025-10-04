Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Im abgelaufenen Monat 04.10.2025 16:00:00

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

So geht es mit der Siemens-Aktie Experten zufolge weiter.

Im September 2025 haben 8 Experten die Siemens-Aktie analysiert.

3 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens auf 229,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research230,00 EUR0,3529.09.2025
Deutsche Bank AG220,00 EUR-4,0126.09.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR30,8926.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.262,00 EUR14,3109.09.2025
Bernstein Research230,00 EUR0,3508.09.2025
RBC Capital Markets230,00 EUR0,3502.09.2025
Bernstein Research230,00 EUR0,3502.09.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR30,8901.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

