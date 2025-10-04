September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

Im September 2025 haben 8 Experten die Siemens-Aktie analysiert.

3 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens auf 229,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 230,00 EUR 0,35 29.09.2025 Deutsche Bank AG 220,00 EUR -4,01 26.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 30,89 26.09.2025 Goldman Sachs Group Inc. 262,00 EUR 14,31 09.09.2025 Bernstein Research 230,00 EUR 0,35 08.09.2025 RBC Capital Markets 230,00 EUR 0,35 02.09.2025 Bernstein Research 230,00 EUR 0,35 02.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 30,89 01.09.2025

Redaktion finanzen.ch