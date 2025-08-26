Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’199 -0.1%  SPI 16’941 -0.2%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’144 -0.5%  Euro 0.9379 0.3%  EStoxx50 5’399 -0.8%  Gold 3’373 0.2%  Bitcoin 89’001 0.2%  Dollar 0.8064 0.1%  Öl 68.1 -1.0% 
Siemens-Aktie leichter: Siemens automatisiert eine weitere Metrolinie in Paris

Siemens Mobility wird auch die Linie 13 der Pariser U-Bahn automatisieren.

Siemens
219.45 CHF -0.88%
Die Siemens-Tochter rüstet 66 Züge des Metro-Betreibers RATP für den fahrerlosen und automatisierten Betrieb aus und baut eine Betriebsleitzentrale, wie das Unternehmen mitteilte. Das System sei bereits auf den Linien 1, 4 und 14 implementiert worden, heisst es in der Mitteilung. Angaben zum Auftragsvolumen wurden nicht gemacht. Der Vertrag enthalte eine Option für eine Instandhaltungsvereinbarung über bis zu 30 Jahre, so Siemens.

Im XETRA-Handel verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,49 Prozent auf 234,35 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

