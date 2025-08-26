|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 11:23:41
Siemens-Aktie leichter: Siemens automatisiert eine weitere Metrolinie in Paris
Siemens Mobility wird auch die Linie 13 der Pariser U-Bahn automatisieren.
Siemens-Tochter rüstet 66 Züge des Metro-Betreibers RATP für den fahrerlosen und automatisierten Betrieb aus und baut eine Betriebsleitzentrale, wie das Unternehmen mitteilte. Das System sei bereits auf den Linien 1, 4 und 14 implementiert worden, heisst es in der Mitteilung. Angaben zum Auftragsvolumen wurden nicht gemacht. Der Vertrag enthalte eine Option für eine Instandhaltungsvereinbarung über bis zu 30 Jahre, so Siemens.
Im XETRA-Handel verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,49 Prozent auf 234,35 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
