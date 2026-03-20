Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach endgültigen Zahlen und dem Ausblick mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister bleibe trotz der Sorgen wegen des Geschäftsumfelds sowie der generellen Knappheit an Speicherchipkomponenten für 2026 optimistisch, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das angestrebte Wachstum beruhe indes fast vollständig auf den Auswirkungen von Preissteigerungen und spiegele sehr vorsichtige Erwartungen an die Volumenentwicklung wider./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.22 €
|
Abst. Kursziel*:
98.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98.62%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
10:00
|EQS-News: Bechtle expects positive performance in 2026 (EQS Group)
|
10:00
|EQS-News: Bechtle mit positiver Erwartung für 2026 (EQS Group)
|
18.03.26