Index-Performance 25.08.2025 22:33:46

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück

Der NASDAQ Composite fiel am ersten Tag der Woche.

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.22 Prozent tiefer bei 21’449.29 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.140 Prozent auf 21’466.47 Punkte an der Kurstafel, nach 21’496.53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 21’400.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’572.18 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21’108.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’737.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17’877.79 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.25 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 12.14 Prozent auf 0.94 USD), Bassett Furniture Industries (+ 10.22 Prozent auf 17.80 USD), Century Casinos (+ 9.60 Prozent auf 2.74 USD), OraSure Technologies (+ 4.67 Prozent auf 3.14 USD) und 3D Systems (+ 3.81 Prozent auf 2.18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil DexCom (-7.66 Prozent auf 75.96 USD), Nissan Motor (-7.46 Prozent auf 2.11 USD), Grupo Financiero Galicia (-7.22 Prozent auf 42.00 USD), Sangamo Therapeutics (-6.19 Prozent auf 0.55 USD) und Richardson Electronics (-5.98 Prozent auf 9.43 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35’095’245 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.707 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

