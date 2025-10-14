Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung

In der Abschlussfolge von "Finanz.Punkt" spricht David Kunz (BX Swiss) mit Darius Mokhtarzade (21Shares) über zentrale Trends rund um Bitcoin, Blockchain und digitale Vermögenswerte. Im Fokus stehen neue Regulierungen in Europa und den USA sowie der Vergleich von US-Bitcoin-ETFs mit europäischen Krypto-ETPs. Dabei wird auch auf ihre Bedeutung für Schweizer und Europäer sowie auf die Risikominimierung bei der Verwahrung eingegangen. Der Ausblick behandelt die Tokenisierung realer Vermögenswerte, das Zusammenspiel von Blockchain und KI, Stablecoins/DeFi mit neuen Use Cases und Ertragsquellen, die wachsende Krypto-Nachfrage sowie den Bitcoin-Ausblick für das Jahr 2025 nach Einschätzung von 21Shares.





