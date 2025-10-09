Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.21 Prozent schwächer bei 22’995.28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.008 Prozent auf 23’045.33 Punkte an der Kurstafel, nach 23’043.38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22’920.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23’062.62 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.441 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 21’879.49 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Wert von 20’611.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’291.62 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 19.27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23’062.62 Punkten. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 21.39 Prozent auf 7.07 USD), Richardson Electronics (+ 13.95 Prozent auf 12.09 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8.46 Prozent auf 30.76 USD), CRESUD (+ 7.42 Prozent auf 10.14 USD) und Comtech Telecommunications (+ 4.12 Prozent auf 3.03 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Royal Gold (-4.81 Prozent auf 195.36 USD), Baiducom (-4.51 Prozent auf 131.68 USD), Bassett Furniture Industries (-4.05 Prozent auf 16.13 USD), World Acceptance (-3.54 Prozent auf 177.68 USD) und Zebra Technologies (-3.49 Prozent auf 296.55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’397’231 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.870 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

