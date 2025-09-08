Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rating im Fokus 08.09.2025 10:22:45

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Javier Garrido, der das RWE-Papier näher betrachtet hat.

RWE
33.14 CHF 0.90%
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:05 Uhr 1.3 Prozent im Plus bei 35.48 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 31.06 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 314’991 RWE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 27.2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


