Analyse: Hold-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1770 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte die Erwartungen in allen Segmenten übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die starke Auftragsentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben.

Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1.5 Prozent im Minus bei 1’604.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 5.99 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 38’986 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Rheinmetall-Aktie um 2.8 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



