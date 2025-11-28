Porsche Automobil-Analyse: Halten-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Porsche Automobil-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Porsche Automobil-Aktie wies um 11:24 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 36.95 EUR. Bisher wurden via XETRA 70’645 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 7.3 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03



