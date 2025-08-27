Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’181 0.2%  SPI 16’909 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’070 -0.3%  Euro 0.9348 -0.1%  EStoxx50 5’378 -0.1%  Gold 3’383 -0.3%  Bitcoin 89’298 -0.7%  Dollar 0.8073 0.4%  Öl 67.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Givaudan-Aktie
Investment-Tipp Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Fokus auf VW 27.08.2025 10:23:00

Porsche-Aktie im Plus: Porsche startet wohl Suche nach Nachfolger für Blume

Porsche-Aktie im Plus: Porsche startet wohl Suche nach Nachfolger für Blume

Der Sportwagenbauer Porsche hat offenbar die Suche nach einem Nachfolger für Konzernchef Oliver Blume eingeleitet.

Porsche Automobil vz.
35.16 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen
So habe es von Investoren zuletzt verstärkten Druck gegeben, dass Blume seine Doppelrolle bei Porsche und der Konzernmutter Volkswagen aufgeben und sich auf VW konzentrieren solle, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Die "WirtschaftsWoche" hatte zuvor ebenfalls darüber berichtet. Die Aktien von Porsche und Volkswagen legten danach zu.

Die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch habe Gespräche mit potenziellen Kandidaten für den Spitzenposten des Sportwagenherstellers geführt, so Bloomberg. Die Gespräche seien auf einen internen und einen externen Manager ausgeweitet worden, sagte eine der Personen der Nachrichtenagentur. Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen abgelöst hat.

Seine Doppelfunktion gibt Investoren Anlass zur Sorge, da die beiden Autohersteller mit US-Zöllen, sinkenden Gewinnen und rückläufigen Umsätzen im Schlüsselmarkt China zu kämpfen haben. Porsche hat seinen Ausblick in diesem Jahr zweimal gesenkt, während sich Volkswagen mitten in einem Restrukturierungsprozess befindet. Sprecher von Porsche und Volkswagen lehnten eine Stellungnahme zunächst ab.

Die Porsche-Aktie gewinnt am Mittwoch zeitweise 2,54 Prozent auf 47,27 Euro.

/nas/mne/stk

STUTTGART (awp international)

Weitere Links:

Porsche-Aktie fällt: Porsche strukturiert Batterieaktivitäten neu - Stellenabbau nicht beziffert
So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren eingebracht
Porsche-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

Bildquelle: Max Earey / Shutterstock.com,ben smith / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: Gewinnmitnahmen bei Commerzbank
09:02 SMI setzt Konsolidierung fort
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Konsolidierung hält an
26.08.25 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’670.69 19.61 U80SSU
Short 12’920.31 13.98 S2S3YU
Short 13’429.35 8.78 BROSIU
SMI-Kurs: 12’181.41 27.08.2025 10:25:43
Long 11’676.67 19.94 SHFB5U
Long 11’391.36 13.59 BZDS0U
Long 10’895.25 8.75 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag nahezu unbewegt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend gefragt
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Fed im Blick: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Märkte in Fernost gaben nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen
Clara Technologies-Aktie unter Druck: Kurschaos trotz KI-Hoffnung
RENK läutet neue Ära bei Panzergetrieben ein - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}