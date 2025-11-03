NYSE-Handel: S&P 500 mit Zuschlägen

Am Montag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.24 Prozent stärker bei 6’856.54 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.882 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.562 Prozent auf 6’878.65 Punkte an der Kurstafel, nach 6’840.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6’882.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’820.62 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.10.2025, bei 6’715.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6’238.01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, einen Stand von 5’728.80 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 16.84 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. 4’835.04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 12.30 Prozent auf 706.92 USD), Lumen Technologies (+ 8.66 Prozent auf 11.17 USD), Micron Technology (+ 4.91 Prozent auf 234.75 USD), Amazon (+ 4.52 Prozent auf 255.27 USD) und Western Digital (+ 4.29 Prozent auf 156.65 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil DuPont de Nemours (-58.42 Prozent auf 33.95 USD), Kimberly-Clark (-12.46 Prozent auf 104.80 USD), DXC Technology (-6.69 Prozent auf 13.25 USD), Charter A (-6.55 Prozent auf 218.52 USD) und Moderna (-6.37 Prozent auf 25.43 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13’998’269 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.265 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

