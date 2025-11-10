Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Bewegung 10.11.2025 22:33:46

NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Für den S&P 500 ging es am Montagabend aufwärts.

Ball
37.16 CHF -4.83%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel letztendlich um 1.54 Prozent auf 6’832.43 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 53.809 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.925 Prozent auf 6’791.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’728.80 Punkten am Vortag.

Bei 6’770.56 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’841.32 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 6’552.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’389.45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’995.54 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 16.42 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’920.34 Punkte. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Organon Company (+ 13.72 Prozent auf 7.71 USD), Palantir (+ 8.81 Prozent auf 193.61 USD), Western Digital (+ 6.91 Prozent auf 174.22 USD), Albemarle (+ 6.59 Prozent auf 103.58 USD) und Micron Technology (+ 6.46 Prozent auf 253.30 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Centene (-8.81 Prozent auf 34.25 USD), Molina Healthcare (-7.34 Prozent auf 140.90 USD), Humana (-5.40 Prozent auf 238.42 USD), Ball (-5.25 Prozent auf 46.41 USD) und Elevance Health (-4.41 Prozent auf 303.78 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 57’319’119 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.951 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1’200.00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

