Parkplatzsuche adé? Elon Musk informiert über geplantes Tesla-Feature

Geht es nach Tesla-Chef Elon Musk, wird Autofahren in Zukunft komplett autonom ablaufen. Auf dem Weg zu völliger Selbständigkeit soll für Tesla-Fahrzeuge schon bald ein neues Feature freigeschaltet werden.

• Teslas Autopilot soll neues Update bekommen• Reverse Smart Summon angekündigt• Funktion möglicherweise bald verfügbarEines der häufigsten Probleme von Autofahrern ist die Suche nach einem Parkplatz. Zwar bieten viele Automodelle bereits Parkautomatiken an, die das Fahrzeug selbständig in die kleinsten Lücken einparken lassen, doch ganz auf den Fahrer verzichten können die Autos bislang nicht. Tatsächlich muss der Fahrzeugführer zunächst eine geeignete Parklücke finden und sich dann in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug aufhalten, um die Kontrolle nicht komplett an das Auto abzugeben. Doch Tesla -Chef Elon Musk will dies schon bald ändern.

Reverse Smart Summon bald für alle Teslas verfügbar?

Auf Twitter kündigte der Unternehmer auf Nachfrage eines Users an, dass das Feature Reverse Smart Summon schon bald freigeschaltet werden soll.

We need to finish work on Autopilot core foundation code & 3D labelling, then functionality will happen quickly. Not long now. - Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2020

Es dauere "nicht mehr lange", versprach der Tesla-Chef. Aktuell ist bei den Teslas bereits Smart Summon verfügbar: Tesla-Fahrer können ihr Fahrzeug also zu sich rufen, es parkt dann selbständig aus und holt den Besitzer ab. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich der Fahrer in unmittelbarer Nähe befindet. Mit Reverse Smart Summon könnten die Fahrzeuge ihren Besitzer am Wunschort abliefern und dann selbständig nach einem geeigneten Parkplatz suchen.

Verfügbar sein soll die Funktion in der neuen Version der Autopilot-Software, die über deutlich mehr Künstliche Intelligenz verfügen soll, als die derzeit aktuelle Version. Neben Reverse Smart Summon soll die Neufassung der Software umfangreiche Funktionalitätsupdates bekommen, die insbesondere die Assistenzsysteme in den Fahrzeugen betreffen.

Einen genauen Zeitplan hat Elon Musk dafür bislang nicht vorgegeben. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass der volle Funktionsumfang der neuen Autopilot-Version auch hierzulande zur Verfügung steht - auch Smart Summon ist aktuell nur in den USA verfügbar. Insbesondere in Deutschland dürfte es aufgrund gesetzlicher Vorgaben noch deutlich länger dauern, bis die Möglichkeiten vollständiger Fahrzeugautomatisierung ausgeschöpft sind.



Redaktion finanzen.ch