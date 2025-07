JPMorgan setzt auf die Schweiz: Potenzial für Anleger identifiziert

• Optimismus trotz Volatilität: JPMorgan empfiehlt langfristig orientiertes Investieren• Private Markets im Fokus• Schweiz als Schlüsselmarkt

Die Märkte sind weiterhin geprägt von Volatilität und Unsicherheiten, das sollte Anleger allerdings nicht vom Investieren abhalten, meint Patrick Thomson, EMEA-Chef bei JPMorgan.

JPMorgan wittert neue Chancen in der Schweiz

Denn JPMorgan Asset Management sieht trotz Inflation, Zinssorgen und geopolitischen Spannungen Potenzial - sowohl in Europa, als auch insbesondere in der Schweiz. Im Gespräch mit finews.ch gab sich Patrick Thomson zuletzt betont zuversichtlich: "In Europa ist derzeit viel in Bewegung - und das durchaus zum Positiven".

Langfristig denken - auch in unruhigen Zeiten

Thomson warnt davor, sich von Schlagzeilen und kurzfristiger Marktpanik leiten zu lassen. Wer auf langfristige Ziele ausgerichtet bleibt und emotionale Reaktionen vermeidet, könne auch in volatilen Phasen profitieren, betont der Experte. "Wir sagen seit Längerem, dass die Volatilität zunehmen und das Risiko steigen wird. Umso wichtiger ist es, den Blick auf die langfristigen Ziele zu richten."

Schweiz im Fokus: Starke Strukturen, hohe Sparquote

Besonders Europa hält Thomson für unterschätzt. Rund zwei Billionen Euro an Barvermögen böten enormes Potenzial, so der Experte im Interview mit finews.ch. Auf die Frage, wie Europa zurück auf den Wachstumspfad komme, antwortete Thomson: "Indem Prozesse effizienter gestaltet und technologische Innovationen vorangetrieben werden". Während JPMorgan Asset Management Europa daher als "stabilen Investitionsstandort mit hervorragender Infrastruktur" ansieht, richtet das Unternehmen die Aufmerksamkeit aber gezielt auf einen Standort: "Die Schweiz ist für uns ein klarer Fokusmarkt".

In Zürich und Genf ist das Unternehmen bereits mit grossen Büros vertreten, die Präsenz soll weiter ausgebaut werden. Denn die Schweiz sei ein hochentwickelter Markt mit starkem institutionellen Segment, solider Infrastruktur und klarer Sparmentalität - ein ideales Umfeld für langfristige Investmentstrategien.

Besonders das institutionelle Asset Management habe laut Thomson noch viel ungenutztes Potenzial. Auch im Bereich Private Markets will JPMorgan wachsen: Mit dem neuen ELTIF (European Long-Term Investment Fund) wurde ein Fonds aufgelegt, der erstmals auch Privatanlegern Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglicht - als Ergänzung zu klassischen Aktien- und Anleihenportfolios, heisst es im Interview.

Trotz all der Unsicherheiten rät JPMorgan daher dennoch, aktiv zu bleiben, Chancen zu identifizieren und langfristig zu investieren.

Redaktion finanzen.ch