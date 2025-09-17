Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|KI-Konsolidierung
|
17.09.2025 10:19:00
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?
Der KI-Spezialist Palantir durchlebt eine bemerkenswerte Phase: Trotz eines historischen Meilensteins von über 1 Milliarde US-Dollar Quartalsumsatz korrigiert die Aktie.
• Unternehmen erzielte Rekordquartal mit erstmals über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz
• Trotz Korrektur bleibt Jahresperformance beeindruckend
Beeindruckende Zahlen treffen auf Gewinnmitnahmen
Die Palantir-Aktie verzeichnete zuletzt eine leichte Korrektur. Besonders auffällig: Seit dem Rekordhoch von Mitte August bei 190,00 US-Dollar hat das Papier mehr als 10 Prozent an Wert eingebüsst und notierte zuletzt bei 170,26 US-Dollar. Am Mittwoch gibt sie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,55 Prozent auf 169,32 US-Dollar ab.
Fundamentaldaten als Kurstreiber
Hinter der vorangegangenen Kursrally steckt ein fundamentaler Meilenstein: Palantir erzielte im zweiten Quartal 2025 erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz - ein Anstieg von etwa 48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese starke Performance veranlasste das Management, die Jahresprognose anzuheben.
Insiderverkäufe
Kürzlich gab es zudem erneut Neuigkeiten von der Insider-Seite: Die Unternehmensdirektorin Lauren Elaina Friedman Stat trennte sich am 11. September im Rahmen eines bereits seit Juni laufenden automatisierten Verkaufsplans von 21'000 Papieren - ein Vorgang, der keine unmittelbare Aussagekraft über das operative Geschäft hat. Denn der Verkauf erfolgte "gemäss einem Rule-10b5-1-Handelsplan", wie aus der SEC-Meldung hervorgeht. Trotz solcher Meldungen bleibt das Interesse der Investoren hoch, da Palantir mit starkem Wachstum im Regierungs- und Unternehmenssektor überzeugt. Allerdings warnen Analysten angesichts der ambitionierten Bewertung vor möglichen Rücksetzern.
Bewertung bleibt Streitpunkt unter Analysten
Die fundamentale Herausforderung für Anleger: Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen bleibt die Bewertung aussergewöhnlich hoch. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei 240, für 2026 immer noch bei 181. Diese Kennzahlen polarisieren die Expertenmeinungen - ist die Aktie massiv überbewertet oder spiegelt der Kurs das langfristige KI-Potenzial noch nicht vollständig wider? Die anhaltende Unsicherheit über nachhaltige Wachstumsdynamik sorgt für eine angespannte Marktstimmung.
Auch das Bild bei TipRanks macht die Unsicherheit deutlich: Von insgesamt 19 bewertenden Analysten empfehlen lediglich vier das Papier zum Kauf, während 13 Analysten die Palantir-Aktie halten würden. Dem stehen zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 154,47 US-Dollar und damit über neun Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs.
Jahresperformance stark
Auf Jahressicht kann Palantir bislang jedenfalls überzeugen - das Plus beträgt immerhin stolze 125,12 Prozent. Und auch in den zurückliegenden drei Monaten konnte sich der Anteilsschein um mehr als 21 Prozent verteuern.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Palantir
|
15.09.25
|Palantir-Aktie im Fokus: Software in Deutschland bereits im Einsatz - Justizministerin fordert gesetzliche Grundlage (finanzen.ch)
|
15.09.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.09.25