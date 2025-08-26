Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bewertung bleibt 26.08.2025 16:06:02

Orsted-Aktie erholt sich nach Rekordtief: Analyst warnt vor schwieriger Kapitalerhöhung

Die Orsted-Aktie kann sich am Dienstag wieder etwas von ihrem Rekordtief entfernen, auf das sie zu Wochenbeginn infolge des verhängten Baustopps in den USA gefallen war.

• Orsted-Aktie erholt sich nach Kurssturz etwas - auch Siemens Energy-Aktie wieder fester
• Analyst sieht mögliche weitere Probleme auf Orsted zukommen
• Kursziel des Analysten sieht kein Aufwärtspotenzial

Die Aktie von Orsted zeigt sich am Dienstag an der dänischen Börse zeitweise 6,98 Prozent fester bei 191,60 DKK. Damit kann sie einen Teil der Verluste wieder wettmachen, die sie zu Wochenbeginn erlitten hatte. So war die Orsted-Aktie am Montag infolge eines von der US-Regierung verfügten totalen Baustopps für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island zeitweise auf ein Rekordtief von 173,40 DKK abgesackt. Aus dem Montagshandel war das Papier dann bei 179,10 DKK immer noch um 16,35 Prozent tiefer gegangen.

Auch andere Windanlagenbauer wurden zum Wochenauftakt in Mitleidenschaft gezogen, können sich am Dienstag aber ebenfalls wieder etwas erholen. So gewinnen Siemens Energy-Aktien via XETRA zeitweise 2,29 Prozent auf 93,78 Euro hinzu. Papiere von Vestas drehen unterdessen in Kopenhagen am Nachmittag ins Minus und zeigen sich zeitweise um 0,08 Prozent leichter bei 132,75 DKK.

Analyst sieht für Kapitalerhöhung von Orsted schwierige Ausgangslage

Ebenfalls am Montag kündigte Orsted an, trotz des Baustopps an dem Plan für eine milliardenschweren Kapitalerhöhung festzuhalten. Man habe dafür weiterhin die Unterstützung des dänischen Staates als Mehrheitsaktionär, so das Unternehmen. Orsted will 60 Milliarden DKK aufnehmen, um eine Finanzierungsklücke zu schliessen, die nach dem abgeblasenen Teilverkauf des US-Windparkprojektes "Sunrise" entstanden war. Laut einem Analysten ist die Ausgangslage dafür nun aber alles andere als gut.

Den Dänen würden durch den Stopp des Offshore-Projekts "Revolution Wind" neue Abschreibungen drohen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Jefferies-Analyst Ahmed Farman laut "dpa-AFX" in einer aktuellen Studie. Nun sei entscheidend, ob noch ein Deal mit der US-Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne, so wie es beim Projekt "Empire Wind" der Fall gewesen sei.

Der Analyst selbst scheint daher nun erst einmal abzuwarten: Er beliess sein Kursziel für die Orsted-Aktie weiterhin bei 190 DKK und die Einstufung auf "Hold". Damit wäre der Anteilsschein nach dem gestrigen Kurssturz nun in etwa fair bewertet.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: oleschwander / Shutterstock.com