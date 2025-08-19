Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones-Entwicklung 19.08.2025 22:34:21

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Am zweiten Tag der Woche hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 44’922.27 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.431 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.114 Prozent auf 44’963.17 Punkte an der Kurstafel, nach 44’911.82 Punkten am Vortag.

Bei 44’816.50 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 45’207.39 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’342.19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’792.07 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 40’896.53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 5.97 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’207.39 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 2.90 Prozent auf 349.25 EUR), Sherwin-Williams (+ 2.53 Prozent auf 367.93 USD), Procter Gamble (+ 1.72 Prozent auf 158.40 USD), Travelers (+ 1.49 Prozent auf 268.87 USD) und Coca-Cola (+ 1.45 Prozent auf 70.13 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3.50 Prozent auf 175.64 USD), Boeing (-3.19 Prozent auf 225.00 USD), Chevron (-2.14 Prozent auf 152.00 USD), Amazon (-1.50 Prozent auf 228.01 USD) und Microsoft (-1.42 Prozent auf 509.77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 40’572’657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.771 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

