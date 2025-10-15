Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende verbuchte der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.40 Prozent auf 6’671.06 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.771 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.724 Prozent auf 6’692.39 Punkte an der Kurstafel, nach 6’644.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’612.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’724.12 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.733 Prozent nach oben. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 6’615.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, stand der S&P 500 bei 6’243.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5’815.26 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13.67 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’764.58 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.40 Prozent auf 238.60 USD), Western Digital (+ 6.46 Prozent auf 120.44 USD), Prologis (+ 6.33 Prozent auf 122.76 USD), KLA-Tencor (+ 5.98 Prozent auf 1’087.01 USD) und Lumen Technologies (+ 5.82 Prozent auf 7.27 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Progressive (-5.78 Prozent auf 226.50 USD), TransDigm Group (-5.70 Prozent auf 1’237.71 USD), Motorola Solutions (-4.71 Prozent auf 438.94 USD), Allstate (-4.34 Prozent auf 200.42 USD) und Gartner (-4.03 Prozent auf 236.79 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 52’062’424 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.932 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

