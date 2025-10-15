Pluszeichen in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittwochmittag steigen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.45 Prozent fester bei 6’673.99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52.771 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.724 Prozent auf 6’692.39 Punkte an der Kurstafel, nach 6’644.31 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’661.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’724.12 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.777 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 6’615.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’243.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, stand der S&P 500 bei 5’815.26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13.72 Prozent zu Buche. Bei 6’764.58 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.68 Prozent auf 234.83 USD), Generac (+ 6.19 Prozent auf 195.20 USD), KLA-Tencor (+ 5.80 Prozent auf 1’085.15 USD), Morgan Stanley (+ 5.48 Prozent auf 163.85 USD) und Bank of America (+ 4.44 Prozent auf 52.32 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Progressive (-8.03 Prozent auf 221.10 USD), Allstate (-4.56 Prozent auf 199.97 USD), TransDigm Group (-4.09 Prozent auf 1’258.79 USD), Abbott Laboratories (-3.87 Prozent auf 128.11 USD) und F5 Networks (-3.57 Prozent auf 330.93 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16’700’101 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.932 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch