Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9331 -0.3%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’280 1.2%  Bitcoin 73’883 0.4%  Dollar 0.7944 -0.7%  Öl 61.6 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Givaudan1064593Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Gemini Space Station-Aktie im Aufwind: CFTC genehmigt US-Prognosemärkte für Kryptobörse
Tesla-Rivale Rivian setzt auf autonomes Fahren - Aktie dennoch tiefrot
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Suche...
eToro entdecken

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 22:54:36

Broadcom überzeugt mit Ausblick

Broadcom
316.19 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

SAN JOSE (awp international) - Der Apple - und Google -Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das erste Quartal geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).

Im vierten Quartal legte der Umsatz insgesamt um 28 Prozent auf gut 18 Milliarden US-Dollar zu. Wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte, ist dies ein Rekordwert. Im ersten Quartal sollen die Erlöse im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar zulegen und damit stärker ausfallen als von Analysten erwartet. Die Aktien legten nachbörslich um vier Prozent zu.

Im abgelaufenen Quartal verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 34 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Broadcom 8,5 Milliarden Dollar, nach 4,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie Nvidia zu den grossen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren./jha/

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten