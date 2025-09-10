Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Auftrag erhalten 10.09.2025 08:20:00

Nordex gewinnt neuen Auftrag: Windkraftanlagen für 48-MW-Projekt in Österreich

Nordex gewinnt neuen Auftrag: Windkraftanlagen für 48-MW-Projekt in Österreich

Nordex hat vom Kärntner Energieversorger Kelag einen Auftrag zur Lieferung von 7 Windrädern des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt erhalten.

Nordex
20.17 CHF -6.73%
Kaufen Verkaufen
Sie sollen im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien auf Höhen zwischen 1.240 und 1.430 Metern errichtet werden, wie Nordex in Hamburg mitteilte. 2027 solle der Windpark ans Netz gehen, heisst es dort. Teil des Auftrags ist ein umfassender Service-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Bildquelle: Nordex,Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com

