|Auftrag erhalten
|
10.09.2025 08:20:00
Nordex gewinnt neuen Auftrag: Windkraftanlagen für 48-MW-Projekt in Österreich
Nordex hat vom Kärntner Energieversorger Kelag einen Auftrag zur Lieferung von 7 Windrädern des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt erhalten.
Nordex in Hamburg mitteilte. 2027 solle der Windpark ans Netz gehen, heisst es dort. Teil des Auftrags ist ein umfassender Service-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
