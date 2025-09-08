Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’278 -0.8%  SPI 17’011 -0.6%  Dow 45’405 0.0%  DAX 23’729 0.6%  Euro 0.9327 -0.3%  EStoxx50 5’347 0.5%  Gold 3’630 1.2%  Bitcoin 89’000 0.2%  Dollar 0.7943 -0.4%  Öl 66.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Premium-Service-Vereinbarung 08.09.2025 16:23:41

Grossauftrag für Nordex: Portugal bestellt Windkraftanlagen - Aktie im Minus

Grossauftrag für Nordex: Portugal bestellt Windkraftanlagen - Aktie im Minus

Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten.

Nordex
20.17 CHF -6.73%
Kaufen Verkaufen
Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.

Für die Papiere von Nordex geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,37 Prozent abwärts auf 21,32 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES

Weitere Links:

Nordex-Aktie gewinnt: Nordex baut Windpark in Baden-Württemberg
So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingebracht
Erneuerbare Energien: Nordex baut Windpark mit 46 MW Leistung - Aktie wechselt Vorzeichen

Bildquelle: Nordex,Lukassek / Shutterstock.com