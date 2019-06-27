Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

13.83
CHF
-0.17
CHF
-1.21 %
27.06.2019
SWX
04.09.2025 12:06:12

Nordex Buy

Nordex
20.17 CHF -6.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich von Elektrizität stütze den Ausbau Erneuerbarer Energie, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.64 € 		Abst. Kursziel*:
21.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.37%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

