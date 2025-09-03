Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|
03.09.2025 15:29:40
Nordex-Aktie gewinnt: Nordex baut Windpark in Baden-Württemberg
Die Nordex Group hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sieben Turbinen mit einer Gesamtleistung von 33,6 Megawatt für die Öhringen-Karlsfurtebene im Nordosten Baden-Württembergs erhalten.
Der Windpark ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Öhringen, die bis 2037 Klimaneutralität anstrebt, und soll jährlich etwa 84 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,18 Prozent höher bei 20,52 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung zur Wochenmitte: SMI und DAX ziehen an - US-Börsen uneins -- Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Die US-Börsen zeigen sich am Mittwoch uneins. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
