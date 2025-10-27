Nordex erhöht Prognose für operative Gewinnmarge 2025

DOW JONES--Der Windanlagenhersteller Nordex hat angesichts einer starken operativen Umsetzung in den beiden Geschäftsbereichen Projekte und Service die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht. Nordex sieht die EBITDA-Marge nun im Bereich von 7,5 bis 8,5 satt 5 bis 7 Prozent. Die Schätzungen für Umsatz und Investitikonen wurden bekräftigt.

Das vorläufige EBITDA im dritten Quartal 2025 erreichte 136 (Vorjahr: 72) Millionen Euro bei einer Marge von 8 (4,3) Prozent. Die Umsätze im Quartal sollen voraussichtlich etwa 1,706 (1,671) Milliarden Euro erreichen. Laut Nordex spiegeln sich hier saisonale Effekte sowie temporäre lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider.

Nordex beendete das dritte Quartal mit 1,38 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, verglichen mit 1,15 Milliarden Euro zum Jahresende 2024. Der freie Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten auf 298 Millionen Euro, nach einer schwarzen Null im Vorjahreszeitraum. Nordex erwartet, dass die positive Cashflow-Entwicklung im vierten Quartal anhält, teilweise getrieben durch zusätzliche Gewinne und einer starke Auftragseingangsdynamik.

Nordex will nach wie vor 2025 den Umsatz auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro steigern und erwartet Investitionen von ungefähr 200 Millionen Euro.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sollen am 4. November 2025 veröffentlicht werden.

Die Aktie reagierte positiv auf die Mitteilung. Nachbörslich lag sie gegen 20.00 Uhr rund 3,5 Prozent über dem Xetra-Schluss.

