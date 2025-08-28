|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 11:05:41
Erneuerbare Energien: Nordex baut Windpark mit 46 MW Leistung - Aktie wechselt Vorzeichen
Die Nordex Group soll in Schleswig-Holstein einen Windpark mit 8 Turbinen und 45,6 Megawatt Gesamtleistung errichten.
Nordex in Hamburg mitteilte. Der Auftrag umfasse zudem einen Servicevertrag über 20 Jahre, der eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sicherstelle, heisst es weiter. Im Frühjahr 2027 sollen die Anlagen ans Netz gehen.
Nordex-Aktien verlieren via XETRA mittlerweile 1,13 Prozent hinzu auf 21,04 Euro.
DOW JONES
25.08.25