Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

13.83
CHF
-0.17
CHF
-1.21 %
27.06.2019
SWX
17.09.2025 07:43:52

Nordex Buy

Nordex
20.17 CHF -6.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch der Husumer Windenergie-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gespräche mit leitenden Vertriebsmitarbeitern und Managementteams hätten durchweg einen konstruktiven Ausblick für die europäische Onshore-Windenergie widergespiegelt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl der deutsche Monitoring-Bericht kurzfristig für einige Unsicherheit gesorgt habe, bleibe die Stimmung in der Branche optimistisch und der Wettbewerb rational./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.04 € 		Abst. Kursziel*:
24.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.89%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse