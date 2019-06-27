Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch der Husumer Windenergie-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gespräche mit leitenden Vertriebsmitarbeitern und Managementteams hätten durchweg einen konstruktiven Ausblick für die europäische Onshore-Windenergie widergespiegelt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl der deutsche Monitoring-Bericht kurzfristig für einige Unsicherheit gesorgt habe, bleibe die Stimmung in der Branche optimistisch und der Wettbewerb rational./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
20.04 €
Abst. Kursziel*:
24.75%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
20.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.89%
Analyst Name::
Constantin Hesse
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält ersten Auftrag über 112 MW aus Ecuador (EQS Group)
07:30
|EQS-News: Nordex Group enters Ecuadorian market with first order for 112 MW wind project (EQS Group)
15.09.25