Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 280 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Handelssektor stehe vor einem weiteren Jahr mit verhaltenem Wachstum, weshalb er die Aktien von Inflationsprofiteuren und Wachstumswerte bevorzuge, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Seine favorisierten Sektoren für 2026 sind Premium-Konsumgüter, Sportartikel, Lebensmittel und kontinentaleuropäische Bekleidungshändler. Weniger verspricht sich der Experte von Discountern, Baumärkten und britischen Modehändlern.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:12 Uhr mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 159.05 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 44.61 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71’137 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 32.2 Prozent nach unten. Experten prognostizieren, dass adidas die Bilanz für Q4 2025 am 11.03.2026 vorlegt.

