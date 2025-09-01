NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Costco Wholesale-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Costco Wholesale-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 529.17 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.890 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.08.2025 1’782.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 943.32 USD belief. Damit wäre die Investition 78.26 Prozent mehr wert.

Am Markt war Costco Wholesale jüngst 417.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch