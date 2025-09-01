Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’179 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’004 0.4%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 5’366 0.3%  Gold 3’475 0.8%  Bitcoin 87’233 0.7%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 68.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk punktet kardiovaskulär gegenüber Lilly
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Costco Wholesale-Einstieg? 01.09.2025 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Costco Wholesale-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Costco Wholesale-Investment verdienen können.

Costco Wholesale
796.08 CHF 3.91%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Costco Wholesale-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 529.17 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.890 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.08.2025 1’782.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 943.32 USD belief. Damit wäre die Investition 78.26 Prozent mehr wert.

Am Markt war Costco Wholesale jüngst 417.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch