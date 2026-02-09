NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.97 Prozent stärker bei 23’255.58 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.343 Prozent schwächer bei 22’952.24 Punkten, nach 23’031.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’878.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’314.67 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23’671.35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 23’004.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 19’523.40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.086 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’988.26 Punkten. 22’461.14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 16.98 Prozent auf 28.15 USD), Amtech Systems (+ 11.24 Prozent auf 12.37 USD), Oracle (+ 11.01 Prozent auf 158.54 USD), Nexstar Media Group (+ 9.45 Prozent auf 242.18 USD) und TransAct Technologies (+ 8.66 Prozent auf 3.89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-9.85 Prozent auf 17.75 USD), Nissan Motor (-7.41 Prozent auf 2.50 USD), Hooker Furniture (-5.34 Prozent auf 14.71 USD), AmeriServ Financial (-4.71 Prozent auf 3.64 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-4.55 Prozent auf 181.78 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’618’552 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.799 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Gladstone Commercial-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.42 Prozent gelockt.

